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MASKİ'den 5 kilometrelik terfi hattı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:34
MASKİ'den 5 kilometrelik terfi hattı
MASKİ'den 5 kilometrelik terfi hattı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşlara daha kesintisiz içme suyu temin etmek için Alaşehir Dağarlar ile Gördes Balıklı mahallelerine toplamda 5 kilometre uzunluğunda yeni terfi hattı inşa edecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce il genelinde kullanışlı ve modern içme suyu altyapıları oluşturuluyor. Bu kapsamda MASKİ, iki mahalleye kazandırılan sondajlardan elde edilen suyun sağlıklı şekilde depolara ulaşması için yeni terfi hattı projeleri için çalışmalarına başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir'in Dağarlar Mahallesi ile Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri arazi ölçüm işlemlerine bağlı olarak hazırlanan projeler onay aşamasına geldi. Dağarlar'da 2 buçuk, Balıklı'da ise bir buçuk kilometre uzunluğunda döşenecek olan yeni terfi hatları sayesinde vatandaşlar, kaynaktan depoya sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tesisatına sahip olacaklar.
İçme suyu terfi hatlarının sağlıklı bir yapıya sahip olmasının, mahallelere kazandırılan su kaynakları kadar önemli olduğuna değinen MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, "Genel Müdürlüğümüz tarafından 17 ilçemizdeki mahallelerimize açılan sondaj kuyularından, içme suyu depolarına su ulaşımını terfi hatlarımızla sağlıyoruz. Bu hatlar, temelinde suyun düşük kottan yüksek kota taşınmasını sağlayan sistemlerdir. Dolayısıyla su kaynağının temini kadar, suyun vatandaşlarımıza en kesintisiz şekilde ulaşması da önemli. Biz de bu amaçla ihtiyaca ve söz konusu arazinin koşullarına en uygun projelerin ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
(AY-Y)

26.04.2017 16:42:55 TSI
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