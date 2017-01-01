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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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MUSKİ'den zararlı gazlara karşı güvenlik önlemi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:34
MUSKİ'den zararlı gazlara karşı güvenlik önlemi
MUSKİ'den zararlı gazlara karşı güvenlik önlemi
- MUSKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon çalışmalarında zararlı gazların insan sağlığına zarar vermemesi için aldığı güvenlik önlemleri arttırdı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Beledeyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan yaz sezonu için kanalizasyon temizlik çalışmalarına hız verdi. Sıcak havalarda etrafa kötü kokunun yayılmaması için başlatılan çalışmalar özellikle turizm bölgelerinde yoğunluk kazandı.
Çok tehlikeli iş sınıfı grubunda yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, personelinin iş kazası yaşamaması için güvenlik tedbirlerini eksiksiz olarak alıyor. Yaklaşan yaz sezonu nedeniyle kanalizasyon temizliklerini hızlandıran MUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlarının tehlikeli gazlara maruz kalınmaması ve inilen kanalizasyon bacalarında yaralanmaların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini arttırdı.
Tüm Tedbirler Alınıyor
Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Belcekız mevkiinde kanalizasyon temizliklerine devam eden ekipler yaklaşık 7 metre derinlikte yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, kapalı ve yüksekte çalışma esaslarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar için AKUT ekipleri MUSKİ personeline gerekli eğitimleri verirken çalışmalar sırasında Muğla Büyükşehir Belediyesine ait ambulans ekipleri de hazır bulundu. Gazların direkt olarak solunmaması ve insan sağlığına zarar vermemesi için özel maskeler takılıyor ve inilen yerde zararlı gazların olup olmadığını tespit eden sensörler kullanılıyor. Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından bölgedeki kanalizasyon temizleme çalışması tamamlanırken tüm bu önlemlerin il genelinde yapılacak olan bütün çalışmalarda alınacağı belirtildi.
(BT)

26.04.2017 16:43:09 TSI
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