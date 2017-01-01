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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Niyazi Özcan STK yöneticilerini eleştirdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:35
Niyazi Özcan STK yöneticilerini eleştirdi
Niyazi Özcan STK yöneticilerini eleştirdi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Mücadele Platformu Sözcüsü İşadamı Niyazi Özcan ilçedeki sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin sorunlara çözüm üretmediğini söyledi.
Kdz. Ereğli için Mücadele Platformu Sözcüsü Niyazi Özcan düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilere çeşitli konularda açıklamalarda bulunan Özcan, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen STK temsilcilerinin gerekli girişimlerde bulunmadığını dile getirdi.
STK yöneticilerine "Yeter artık, ağlama modundan çıkın" diye seslenen Özcan "Öyle bir süreç yaşıyoruz ki, nerede ise siyasetimizin, odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın ağlayıp hallerini dökecekleri 'Ağlama Duvarı' kuracak hale geldik. Her gün, her ay, her yıl ağlama modundayız. Ağlayanımız çok ancak problem çözen, üreten, araştıran ya da proje hayata geçiren hiçbir kimse yok. Üzerinde sorumluluk olan ne kadar kurum varsa topu taca atıyor ve bir ötekine sorumluluğu yükleyerek ye tenkit ediyor ya da ağlama yolunu seçiyor" şeklinde konuştu.
Konuşmasında Erdemir yönetimine de Ereğli'ye yüzünü dönmesi çağrısında bulunan Özcan, kimse ile kavga etmeden enerjisini sorunların çözümü için vereceği mücadelede kullanacağını vurguladı.
Özcan toplantıda ayrıca TSO'ya aday olduğunu tekrarladı.
(VK-OA-Y)

26.04.2017 16:44:52 TSI
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