YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niyazi Özcan STK yöneticilerini eleştirdi

Niyazi Özcan STK yöneticilerini eleştirdi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Mücadele Platformu Sözcüsü İşadamı Niyazi Özcan ilçedeki sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin sorunlara çözüm üretmediğini söyledi.

Kdz. Ereğli için Mücadele Platformu Sözcüsü Niyazi Özcan düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilere çeşitli konularda açıklamalarda bulunan Özcan, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen STK temsilcilerinin gerekli girişimlerde bulunmadığını dile getirdi.

STK yöneticilerine "Yeter artık, ağlama modundan çıkın" diye seslenen Özcan "Öyle bir süreç yaşıyoruz ki, nerede ise siyasetimizin, odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın ağlayıp hallerini dökecekleri 'Ağlama Duvarı' kuracak hale geldik. Her gün, her ay, her yıl ağlama modundayız. Ağlayanımız çok ancak problem çözen, üreten, araştıran ya da proje hayata geçiren hiçbir kimse yok. Üzerinde sorumluluk olan ne kadar kurum varsa topu taca atıyor ve bir ötekine sorumluluğu yükleyerek ye tenkit ediyor ya da ağlama yolunu seçiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Erdemir yönetimine de Ereğli'ye yüzünü dönmesi çağrısında bulunan Özcan, kimse ile kavga etmeden enerjisini sorunların çözümü için vereceği mücadelede kullanacağını vurguladı.

Özcan toplantıda ayrıca TSO'ya aday olduğunu tekrarladı.

(VK-OA-Y)



26.04.2017 16:44:52 TSI

NNNN