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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Özel Güvenlik görevlileri ödüllendirildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:37
Özel Güvenlik görevlileri ödüllendirildi
Özel Güvenlik görevlileri ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Beşiriye konteyner kentet görev yapan özel güvenlik görevlilerini ödüllendirdi.
Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Kilis'in Elbeyli ilçesi Beşiriye köyünde konuşlu bulunan Elbeyli Geçici Barınma Tesislerinde görevli 20 bayan ve erkek Özel Güvenlik Görevlisi ödüllendirildi. Başarılı 10 bayan özel güvenlik görevlisine bayan cüzdanı, 10 erkek özel güvenlik görevlisi ise çakı ile ödüllendirildi.
(MAD-OE-Y)

26.04.2017 16:45:52 TSI
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