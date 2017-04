YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karesi, Altın Ok için gün sayıyor

Karesi, Altın Ok için gün sayıyor



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5-6-7 Mayıs'ta yapılacak Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali öncesinde davet ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Karesi Belediyesi, Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali için gün sayıyor. 5-6-7 Mayıs'ta yapılacak olan Festival için İstanbul'da davet ziyaretlerinde bulunan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ok ve yayın ihtişamını, geleceğe taşımak için gayret ediyoruz. Biliyoruz ki ancak geleneği ihya edenler, geleceği inşa edebilir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Karesi Atlı Okçuluk Derneği'nin destekleriyle düzenlenecek olan Festival, 5-6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 5 Mayıs Cuma günü saat 18.30'de kortej ile başlayacak, 20.30'da ise Atatürk Parkı'nda yapılacak İrfan Gürdal ve Aslanbek Sultanbekov konseri ile devam edecek. 6 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de açılışı yapılacak olan Festival, 7 Mayıs Pazar günü saat 09.00'da yarışmalarla devam edecek.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gerçekleşecek festival için İstanbul'da davet ziyaretlerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ile bir araya gelen Yılmaz, sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın danışmanı Sabri Dereli, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanı Melih Meriç ve İstanbul Balıkesirliler Derneği'ni ziyaret ederek festival'e davet etti.

Atlı Okçuluk gibi ata yadigarı, 5 bin yıllık değere sahip çıkmanın geçmiş ile olan bağları kuvvetlendireceğine ve tarihinden güç alan Karesi'nin geleceğe daha emin adımlarla yürümesine katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Bir savaş aleti olmasına rağmen toplumsal yaşama yerleşerek kültürel bir öğe olma özelliğini de kazanan ok ve yayın ihtişamını, geleceğe taşımak için gayret ediyoruz. Biliyoruz ki ancak geleneği ihya edenler, geleceği inşa edebilir" dedi.

(TS-



26.04.2017 16:46:14 TSI

NNNN