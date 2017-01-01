Rektör Karacoşkun Bakan Yardımcısı ile görüştü
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KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ile görüşmelerde bulundu
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ile üniversite hakkında bazı konuları görüşmek üzere temaslarda bulundu. Ziyarete, Ekonomi Bakanlığı Müşaviri ve aynı zamanda Ak Parti Kilis Eski Milletvekili Ahmet Salih Dal hazır bulundu.
(MAD-OE-Y)
26.04.2017 16:46:21 TSI
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