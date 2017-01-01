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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Tiyatro atölyesi Eruh'a taşındı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:42
Tiyatro atölyesi Eruh'a taşındı
Tiyatro atölyesi Eruh'a taşındı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Eruh'ta kültür sanat yaşamına renk katan Yıldırım Belediyesi, çocukları tiyatro ile tanıştırmanın ardından yetişkinleri de tiyatronun mutfağına soktu.
Eruh'a çıkarma yapan Yıldırım Belediyesi, çocukların yanı sıra öğrencileri yarınlara hazırlayan öğretmenleri ve ilçedeki üniversite öğrencilerini de unutmuyor. Eruh'ta görev yapan öğretmenler ve Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler Eruh Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kurslarla tiyatro sahnesinin heyecanını yaşıyor. Öğretmenlere yönelik düzenlenen drama atölyesinde yaparak-yaşayarak, deneyerek-deneyimleyerek aktif öğrenme yollarının gerçekleşmesi amaçlanıyor. Hayatın bir simülasyon merkezi olarak görüldüğü drama atölyesinde, kazanımlar aktarılırken, gelişim seviyelerine göre kişisel gelişim desteği sağlanıyor. Öğrenciler için hazırlanan temel tiyatro atölyesinde ise olgulara derinlikli bakılmasının yöntemlerinin yanında çeşitli tiyatro yöntemleri üniversite öğrencilerine aktarılıyor. Eruh'taki kısıtlı imkanların yanında sosyalleşebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri etkinliklerle buluşmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler ve öğrenciler, kursun ardından kendilerine bu imkanı tanıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.
(MŞ)

26.04.2017 16:50:31 TSI
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