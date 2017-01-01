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Dicle Elektrik'te İSG eğitimleri ve denetimleri sürüyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:42
Dicle Elektrik'te İSG eğitimleri ve denetimleri sürüyor
Dicle Elektrik'te İSG eğitimleri ve denetimleri sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA)- İş kazalarında "sıfır tolerans" politikasını benimseyen Dicle Elektrik Dağıtım, sorumluluk bölgesinde bulunan tüm il ve ilçelerde çalışan personeline İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri verirken, bir yandan da sahadaki denetimlerini aksatmadan sürdürüyor.
Çalışanlara dönük İSG eğitim serisine Batman'da devam edildi. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 4 gün devam eden eğitime il merkezinin yanı sıra 5 ilçede görevli 226 Dicle Elektrik çalışanı katıldı. İSG uzmanı Lokman Yorulmaz ve İş Yeri Hekimi Dr. Ahmet Açış tarafından çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konusunda sinevizyon gösterimi eşliğinde bilgiler verildi. Eğitim sırasında çalışanlardan gelen sorular ise detaylı olarak cevaplandırıldı.
Eğitim çalışması ile ilgili bilgi veren İSG uzmanı Yorulmaz, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu uyarınca her yıl hem sahada, hem de işyeri ortamında çalışan personele eğitim verdiklerini belirterek, "Dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyoruz. Sürekli dikkat ve önlem gerektiren bir işimiz var. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilk yardım konularını daha da önemsiyor ve dikkat ediyoruz. Hedefimiz sıfır kaza, sağlıklı ve yaşanabilir bir iş ortamı sağlamaktır" dedi.

"Mardin'de saha denetimleri"
İSG konusunda bir de Whatsapp şikayet hattı kuran Dicle Elektrik Dağıtım, İSG uzmanları aracılığı ile kurallara uygun çalışıp çalışmadıkları konusunda saha ekiplerini sürekli denetliyor. İSG uzmanları Özcan Taner ve Mustafa Aydın tarafından yapılan son denetimlerde, çalışanların mevzuata uyup uymadıklarının yanında, kullandıkları ekipmanlar ile malzemelerin sağlam, çalışabilir ve kullanıma uygun olup olmadığı da kontrol edildi. Ekiplerin büyük bir kısmının İSG mevzuatına uygun çalışarak, şirket tarafından verilen malzemeleri amacına uygun kullandıkları gözlemlenirken, kurallara uymayan ve kendi can güvenlikleri için gerekli olan malzemeleri kullanmadığı belirlenen çalışanlara ise gerekli uyarılar yapıldı.
İSG Uzmanı Özcan Taner, kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak konusunda ihmali olan çalışanların, kendi can güvenlikleri için daha hassas davranması gerektiğini hatırlatırken, Mustafa Aydın ise, çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin meyvesini vermeye başladığını savundu.
(MŞY-MP-Y)

26.04.2017 16:50:37 TSI
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