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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Sarıoğlan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:44
Sarıoğlan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sarıoğlan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında O.T.'nin kullandığı 38 YE 741 plakalı otomobil ile H.Ç.'nin kullandığı DN704YW plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Kaza sonrasında 38 YE 741 plakalı otomobil hurdaya dönerken sürücü O.T. olay yerinde hayatını kaybetti.
DN704YW plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.
(AÖ-Y)

26.04.2017 16:52:31 TSI
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