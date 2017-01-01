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Çakır Entegre Çevre Projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi

- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Projemiz Çevre Bakanlığı tarafından diğer kuruluşlara emsal proje olarak gösteriliyor"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, mevcut çöp sahasında, Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt ile şirket genel müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

"Katı atıklar sağlıklı bir şekilde bertaraf ediliyor"

Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ve Orduzu Karamildan mevkisinde bulunan mevcut çöp sahasında yapılan çalışmalar hakkında bazı bilgiler veren Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Yerel Yönetimlerin en büyük sorunlarından biri katı atıkların toplanması ve sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'da katı atıkların sağlıklı bir şekilde ayrıştırılıp bertaraf edilmesi konusunda çalışmalarımız önceki yıllarda başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut çöp sahasında başlatmış olduğumuz Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk entegre tesislerden biri olacak. Malatya Entegre Çevre projesi kapsamında il genelinde toplanan katı atıklar ayrıştırıldıktan sonra 4 ayrı prosesten geçirilerek 3 farklı teknoloji ile elektrik enerjisi üretilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak önceki yıllarda başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde biyogazdan elektrik enerjisi üretimine başlamıştık. Entegre Çevre Projesi çalışmalarımız tamamlandığı zaman, 50 bin hanenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak kapasitede, 10 MW'ın üzerinde bir elektrik enerjisi üretimine geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Malatya genelinde günlük 600 ton katı atık toplanmakta"

Malatya genelinde toplanan günlük katı atıkların 600 ton olduğunu belirten Başkan Çakır, "Proje çerçevesinde bazı ilçelerimizde kurulacak olan aktarma istasyonları ile ilçelerimizden toplanan katı atıklar merkez konumda bulunan çöp sahasına getirilerek burada gerekli ayrıştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. Entegre Çevre Projesi kapsamında toplanan katı atıkların geri dönüşümü mümkün olan malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşüme, geri kalan organik atıklar mevcut çöp sahasında yapılacak olan biyometanizasyon tesisine, kalorifik değeri yüksek olan atıklar gazifikasyon tesisine, yarı organik - inorganik atıklar ise yeni yapılan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Sahasına taşınacak" dedi.

"Projemiz, Çevre Bakanlığı tarafından diğer kuruluşlara emsal proje olarak gösteriliyor"

Malatya Entegre Çevre Projesinin Malatyalı firmalar tarafından yapılıyor olmasının ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu belirten Başkan Çakır, "Çevre yatırımlarında Malatya Belediyesi her zaman dikkat çeken bir belediye olmuştur. Kurulmakta olan bu tesisimiz ile çevre konusunda Türkiye'de örnek belediye olarak önemli bir adım daha atmış olacağız. Mayıs ayı içerisinde bu tesisimizin resmi temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 2017 yılı sonunda ise hizmete alınmasını hedeflemekteyiz. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte olduğumuz Malatya Entegre Çevre Projemiz Çevre Bakanlığı tarafından, diğer kuruluşlara emsal proje olarak gösterilmektedir. Ayrıca Projemiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Projemiz yapılmaya başlandığı günden beri birçok belediyemiz yetkilileri gelerek proje hakkında bilgiler alıyorlar. Yine ilimizi çeşitli vesilelerle ziyarete gelen yabancı konuklarımız da özellikle Çevre Entegre Projemiz hakkında bilgileri olduğunu belirterek, çalışmayı yerinde görmek ve bilgi almak istediklerini belirtmektedirler. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



26.04.2017 16:55:24 TSI

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