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Osmangazi, proje yöneticileri yetiştiriyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, çalışanlarına proje yöneticiliği eğitimi verdi.

Strateji Geliştirme Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, proje bazlı çalışma kültürünü oluşturmak hedefleniyor. Fen İşleriMüdürlüğü'nden 4, Plan Proje Müdürlüğü'nden 4, Park Bahçeler Müdürlüğü'nden 2, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 2, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüve İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden birer personel olmak üzere toplamda 16 personele eğitim verildi. Ağırlıklı olarak teknik personelin olduğu eğitimlerde, mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları var. Kamu kurumları arasında ilklerden birini teşkil edecek uygulamada 9 aylık bir alt yapı çalışmalarından sonra eğitimlere başlandı. Tüm gün süren eğitimler 1 haftada tamamlanırken, katılanlar mesleki yeterliliklerine göre seçildi.

Sistematik, planlı ve programlı yol almak adına önemli bir çalışma başlattıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Programın çok fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Kamuya sunulacak hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik bir çalışma olacak. Raporlama yapmak için veri elde etmek gerekiyor. Veri elde etmek için de plan ve hedef dahilinde çalışmak gerekiyor. Belediyecilik faaliyetlerini daha sistematik ve daha modern şartlarda gerçekleştirebilmek adına önem arz ediyor. İşlerin klasik ve eski yöntemlerle değil de proje odaklı sistematik bir yöntemle yürütmeyi planlıyoruz. Bu anlamda da eğitimler, çalışmaları yürütecek personelin biraz daha perspektifini genişleterek işe bakmalarını sağlayacaktır" diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır yapılan planlamalar sonucundagerçekleşen bir eğitim çalışması olduğunu belirten Dündar, "Şimdi bu plan programı yürütecek olan insan kaynağına yatırım yapılıyor. Osmangazi Belediyesi, bundan sonra daha profesyonel bir şekilde proje yönetimi yapacak. Amaç, nokta atışı yapmak. İstenilen zamanda, istenilen kaynakla, istenilen hedefe ulaşmak. Bütün dünyada kullanılan birmetodoloji olan PMI proje yönetimi metodolojisini uygulayacağız. Bu metodolojinin özelliği, bir projenin A'dan Z'ye kadar olan bütün süreci bir ekibin yönetmesi.Uzun vadede belediyeye yapılmış ciddi bir yatırım olacak" dedi.

Koordinatörlüğünü Mürüvvet Yaman'ın yaptığı eğitimlerde katılımcılara bir projenin nasıl yönetildiğine dair teorik eğitim verildi. Uygulamalar kısmında da ise simülasyonun yanı sıra MS Projectbilgisayar programından destek alınıyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, proje metodolojisiyle yeni projeler planlanıp 2018'de faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

(MŞ)



26.04.2017 17:00:08 TSI

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