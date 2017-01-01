26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜ'de 'Çocuk Cinsel İstismarı' konferansı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:52
DÜ'de 'Çocuk Cinsel İstismarı' konferansı
DÜ'de 'Çocuk Cinsel İstismarı' konferansı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Edebiyat Fakültesi Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler kapsamında, "Çocuk Cinsel İstismarı" adlı konferans düzenledi.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan DÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnan Keser, konuyla ilgili konferansta detaylı bilgiler aktardı. Program sonunda Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya, Doç. Dr. İnan KESER'e yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
(İHA-MP-Y)

26.04.2017 17:00:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
DÜ Tiyatrasi Tiyatro Kulübü İzmir'de
YEREL

DÜ TİYATRASİ TİYATRO KULÜBÜ İZMİR'DE
İçme suyu hattında bakım çalışması
YEREL

İÇME SUYU HATTINDA BAKIM ÇALIŞMASI
Diyarbakır'da asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

DİYARBAKIR'DA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Dicle Elektrik'ten Yenişehir Ziraat Odasına tepki
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TEN YENİŞEHİR ZİRAAT ODASINA TEPKİ
Diyarbakır'da çocuklar için oyun sokağı oluşturuldu
YEREL

DİYARBAKIR'DA ÇOCUKLAR İÇİN OYUN SOKAĞI OLUŞTURULDU
Hastaneler bölgesinde kaldırımlar yenileniyor
YEREL

HASTANELER BÖLGESİNDE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Asfaltlanan sokaklara yol çizgileri çizildi
YEREL

ASFALTLANAN SOKAKLARA YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ
Koltuk altından kalp deliği ameliyatı
YEREL

KOLTUK ALTINDAN KALP DELİĞİ AMELİYATI
Şanlıurfa'nın konut satış verileri açıklandı
YEREL

ŞANLIURFA'NIN KONUT SATIŞ VERİLERİ AÇIKLANDI
Rojava parkı yenileniyor
YEREL

ROJAVA PARKI YENİLENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı