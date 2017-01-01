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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Bayburt'un artık bir şehir arşivi var

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:55
Bayburt'un artık bir şehir arşivi var
Bayburt'un artık bir şehir arşivi var
- Bayburt Üniversitesi bünyesinde şehir arşivi (BAYŞAR) açılıyor

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi Senatosu, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun Başkanlığında düzenlenen toplantıda Bayburt Üniversitesi Bünyesinde kurulacak olan Bayburt Şehir Arşivi kurulması yönünde karar alındı.
Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan Bayburt Şehir Arşivi; Bayburt 'un tarihi ve kültürel birikimini yansıtan arşiv belgeleri, kitap, gazete, dergi, yıllık, makale, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanları bir araya getirerek kalıcı bir ortak değer ortaya koymayı, teknolojik donanım, çağdaş arşivcilik anlayışı ile ' Bayburt'un ortak hafızası' ve 'Bayburt Üniversitesi'nin şehre açılan penceresi ' olmak hedefleniyor.
Bayburt Şehir Arşivinde; Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi gibi resmi arşivlerde mevcut olan Bayburt'la ilgili arşiv belgelerinin sureti, Bayburt'la ilgi yerel ve ulusal gazete, dergi ve yıllıklar, çeşitli kaynaklardan elde edilmiş yazılı, sözlü ve görsel materyaller, yurt içi ve yurt dışında tespit edilecek resmi ve özel arşivlerden elde edilecek materyaller, şahıslardan elde edilecek Bayburt'la ilgili arşiv değeri taşıyan her türlü materyal ve yine şehrimizle ilgili kitap ve makaleler bulunacak.
Bayburt Şehir Arşivi'nin öncelikli hedefinin şehrin tarihi hafızası olmasının yanında, bünyesindeki tüm materyaller ile yeni araştırma ve yayınlara zemin hazırlamak olacağı bu maksatla arşiv tüm araştırmacılara açık olup arşiv kişisel başvuru ve internet aracılığı ile incelenebileceği belirtildi.
(ERZ-AT-Y)

26.04.2017 17:03:43 TSI
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