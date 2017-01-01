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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir: Etkin ve süratli olmalıyız

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:00
Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir: Etkin ve süratli olmalıyız
Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir: Etkin ve süratli olmalıyız

(Fotoğraflı)

Hüseyin Can Aksu
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.
Vali Ahmet H.Nayir başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Salonundaki toplantıya Kütahya Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Belediye Başkan vekili Ali İhsan Ertaş ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Hedefin insan, amacın ise etkili ve süratli hizmet olduğunu dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, "İllerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin temsilcileri olarak onların çizgisinde sizlerle bir araya gelip hasbihal etme imkanını arıyoruz. Kamu hizmetlerinin etkili ve süratli olması bizim temel amacımız. Hedefimiz insan olacak, buna ait çalışmalarımızı yapacağız. Dolayısıyla her şeyden önce güler yüzlü, şeffaf bir yönetimle muhtarlarımız başta olmak üzere kapımıza gelen bütün vatandaşlarımızı karşılayıp, bizim alanımıza giren konularda yapılması gerektiğini düşündükleri neler var onları paylaşmamız lazım. Yönetimde karar almayı yalnızca yöneticiler olarak biz üstlenmiyoruz, yönetilenlerle işbirliği halinde, onların taleplerini dinleyerek birlikte kararı oluşturup, uygulamayı da birlikte yürütme yönündeki gayretimizi sürdürüyoruz. Kütahya'daki görevimiz 10. aya döndü. Bu süre içerisinde de vatandaş olarak devleti kendilerine daha yakın hissettiklerinin karşılığını aldık. Bunda da muhtarlarımıza düşen görevler, onların da bizle olan paylaşımlarının da tesiri olduğuna inanıyoruz" dedi.
Altyapı konusunda Kütahya'nın iyi bir mesafe aldığını vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Nayir içme sularındaki temizliğe dikkat çekti, köy muhtarlarından hassasiyet istedi. Vali Nayir, "Köy muhtarlarımız özellikle içme suyu depolarıyla ilgili daha titiz davranmalılar. Olabildiğince Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz aracılığıyla eskiyen, kapağı bozulan, etrafında koruma çiti olmayan su depolarımızı daha korunaklı hale getirmeye çalışıyoruz. İlimizdeki altyapı çalışmalarında belli bir yere kadar gelindi. Artık yol olarak daha iyileştirme çalışmaları var, sıfırdan yol yapacağımız yerler çok azaldı, eski asfaltımızı yeni sıcak asfalta çevirme çalışmalarımız var. İçme suyu konusunda muhtarlarımıza büyük görev düşüyor. Köylerdeki muhtarlarımız bu konuya biraz daha dikkat ederlerse halkımızın sağlığı için daha sıhhatli bir su temini konusunda az gayretle büyük başarı sağlanacaktır" diye konuştu.
Vali Ahmet Hamdi Nayir'in konuşmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, sorunlarını ve taleplerini paylaştı. (HCA-EFE)

26.04.2017 17:08:27 TSI
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