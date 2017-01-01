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Eskişehir Odunpazarı Ortaokul'unda 'Özel Eğitim Sınıfı' etkinliği



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Ortaokulu'nda, Özel Eğitim Sınıfının etkinliği davetlilerin beğenisini topladı.

''Tohum toprağa, Engelli topluma emanettir'' düşüncesinden yola çıkan Eskişehir Odunpazarı Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, okulda unutulmaz duygular yaşattı. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve çok sayıda milli eğitim yöneticilerinin de katıldığı gecede, öğrenciler Çanakkale Destanı'nı kendilerince yaşattılar. Ardından Aşuk ile Maşuk oynadılar. Ayrıca öğrenciler, çeşitli yörelerden halk oyunları motifleri ile büyülediler ve işaret diliyle şarkılar söyleyip izleyicileri şaşırttılar. 8'inci sınıftan mezun olan 3 öğrenci de, havaya kep attı. 'Bendeki bize yeter' diyerek engellerin kaldırıldığı güzel bir gece yaşandı.

Programın sonunda; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Okul Müdürü Oktay Turinay'ı yaptığı etkinlikten dolayı tebrik etti ve programı gerçekleştiren Esengül Aksel ve Aslıhan Kahraman'a çiçek buketi takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

(İHA-MET-Y)



26.04.2017 17:09:45 TSI

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