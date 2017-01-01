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TOKİ Gazipaşa'da ilk adımı attı

- Gazipaşa Belediyesi'nin girişimleri sonucu, Toplu Konut İdaresi Gazipaşa'da konut yapacağı arazilerin tapusunu devraldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Mervan Taş

ANTALYA (İHA)- Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde konut yapacağı arazilerin tapusunu devraldı.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in girişimleri sonucu TOKİ, ilçede yaptığı çalışmaları sonuçlandırdı. Bakılar ve Koru Mahallelerinde bulunan, Malmüdürlüğü'ne ait toplamda 144 dönüm arazi, TOKİ'ye devredildi.

Gazipaşa Tapu Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Semra Yalçın Bilgiç, Gazipaşa Malmüdürü Cavit Özer, TOKİ uzmanı Kadir Daşçı ve Gazipaşa Tapu Müdürü Zafer Çapur katıldı. İmza atma törenin ardından Malmüdürlüğüne ait 144 dönüm arazi TOKİ'ye devredildi.

TOKİ Uzman Kadir Daşçı, Gazipaşa Belediyesinin öncülüğünde çalışmanın bu noktaya geldiğini belirterek, "Tespit ettiğimiz arazinin bugün devrini gerçekleştirdik. Koru ve Bakılar mahallesinde çok güzel bir arazide, yöre mimarisine uygun projeler ile inşallah projemizi hayata geçireceğiz. Gazipaşa'ya şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik ise, göreve geldiği günden buyana ilçe halkının TOKİ talebinde bulunduğunu, bu doğrultuda girişimlerde bulunduklarını söyledi. Yapılan girişimler sonucu çalışmanın bu noktaya geldiğini belirten Başkan Çelik, "Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız TOKİ'de zor kısmı geride bıraktık. Koru ve Bakılar mahallerimizde bulunan 144 dönümlük arazinin TOKİ'ye devrini sağladık. Bu aşamadan sonra belediye olarak bölgenin imar planını hızlı bir şekilde askıya çıkaracağız. İmar Planı sorunu çözüldükten sonra TOKİ proje hazırlayacak ve talep toplanacak. Daha sonra ise proje ihaleye çıkacak. Yıl sonuna kadar projeyi ihale aşamasına getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

(AMT-SÇ-Y)



26.04.2017 17:13:25 TSI

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