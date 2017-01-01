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CHP İl Başkanı Kiraz'dan Çakır'a teşekkür ziyareti

- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "İlimizde siyasi parti temsilcilerimiz ile uyum içerisindeyiz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek, referandumda seçim sandıklarında görevlendirilen personellerin yemeklerini karşılayan Başkan Çakır'a teşekkür etti.

"Belediye Başkanımıza yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum"

Ziyarette konuşan CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, referandum seçimleri sırasında hiçbir parti ayrımı yapmaksızın seçim sandıklarında görevlendirilen personellerin yemeklerini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Zaman zaman Belediye Başkanımız ile bir araya geliyoruz. Malatya'nın varsa sorunları ve bu sorunların çözümü noktasında veya gördüğümüz eksiklikler ve fazlalıklar noktasında görüşlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Hepimizin amacı Malatya'nın daha güzel, huzurlu ve gelişen büyüyen bir kente dönüşmesidir. Malatya adına yapacağı iyi işlerde mutlaka yanında ve destekçisi olacağız. Barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamak için hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım birlikte bu kentte yaşamak durumundayız. Birlikte yaşamanın şartlarını hep birlikte oluşturacağız. Belediye Başkanımıza bundan sonra yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Siyasi Parti temsilcileri ile bir araya geliyoruz"

Malatya'nın büyükşehir olması ile birlikte bütün il sınırlara hizmet götürülmeye başlandığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Zaman zaman siyasi parti temsilcilerimiz ile bir araya geliyoruz. Yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bizlerde her zaman duyarlı olduğumuzu ve önerilere açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Büyükşehir olarak temel hedefimiz Malatya'ya güzel hizmetler yapabilmek. İllerde siyasi uyum muhakkak önemli. Bizler de ilimizde siyasi parti temsilcilerimiz ile uyum içerisindeyiz. Malatya'yı biz kent olarak ne kadar fazla geliştirebilirsek, ekonomik olarak ne kadar büyütebilirsek Malatyalıların daha huzurlu bir şehirde yaşamasını, yaşadığı şehirde mutlu olmasını sağlamış oluruz. İnşallah bu görüşmelerimiz devam edecektir. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



26.04.2017 17:17:41 TSI

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