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Arap yatırımcı Zigana için geldi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Torul ilçesine bağlı Zigana dağı zirvesinde yer alan Kayak Tesislerinin bulunduğu alanda turizm yatırımı yapmak isteyen Arap iş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi'yi makamında kabul etti.

İş adamından planladığı yatırımla ilgili bilgiler alan ve Zigana dağı ve bitişiğindeki Limni Gölü Tabiat Parkına yönelik yapılan yatırımlardan bahseden Vali Memiş, Zigana'nın Gümüşhane turizminin giriş kapısı olduğunu söyledi.

Yeni Zigana tüneli inşaatının devam ettiğini, tünel bittikten sonra mevcut yolun standartları daha da yükseltileceğini ve tamamen turizm yolu olacağını kaydeden Vali Memiş, "Biz Gümüşhane olarak turizm konusunda yatırımlarımızı yeni yeni tamamlamaya başlıyoruz. İl merkezi de dahil olmak üzere Arap kardeşlerimizi bu tarafa bekliyoruz. Ama bizim turizme açılış kapımız Zigana. Karaca Mağaramız, Süleymaniye Mahallemiz var. Zigana cennet gibi bir yer. Gümüşhane'de bilinmeyen olağanüstü güzelliklerimiz var" dedi.

Karaca Mağarası ve Süleymaniye Mahallesinde yapılan çalışmalardan bahseden Vali Memiş, Süleymaniye Mahallesinin 100 yıl önce bir madenci kenti olduğunu dile getirerek, "Bu dağların altı maden dolu. Romalılardan beri buralarda madencilik yapılıyor ve halen de yapılıyor. Müslüman Türk, gayrimüslim Ermeni ve Rumlar yüzlerce yıl birlikte yaşadılar. Cami ve kilise yan yana" ifadelerini kullandı.

Al-Ghamdi'nin planladığı projenin dünyada trend olan bir çalışma olduğunu kaydeden Vali Memiş, yatırım için destek vereceklerini belirterek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş'ten çeşitli bilgiler talep etti.

Zigana dağında 16 dönüm alanda yatırım planlayan Arap iş adamı Dr. Tarık Al-İbrahim Al-Ghamdi ise 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana'ya yapmak istediği tesisin örneğini Slovakya'da gördüğünü belirterek, "Ben Müslüman ülkede bu işi yapmak istiyorum. Camilerinizi, minarelerinizi görüp ezanları duyunca çok mutlu oluyorum. Benim yapmak istediğim tesis çok daha farklı olacak. Bütün herşeyi organik olarak yapıp getireceğim. Bu zamanın gençleri hep telefonla uğraşıyor, zaman geçiriyorlar. Ama düşündüğüm tesiste bahçede uğraşacak. Koyunu, ineği, tavuğu herşeyi olacak. İsterse ziyaretçi gidip ineği sağıp sütünü alacak" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)



26.04.2017 17:26:54 TSI

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