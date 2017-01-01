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Millî Emlak Gemlik'te kalıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:21
Millî Emlak Gemlik'te kalıyor
Millî Emlak Gemlik'te kalıyor

(Fotoğraflı)

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Millî Emlak Servisi'nin kapatılmasından vazgeçildi.
Kaymakamlık makamına taşınan Millî Emlak Servisi'nin Gemlik'ten gitmesi konusu ile alakalı tartışmalara son noktayı Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Işık koydu. Bursa Milletvekili İsmail Aydın'a teşekkür eden Zafer Işık, ''Gemlik'te Mal Müdürlüğü bünyesinde bulunan Milli Emlak Servisi'nin Bursa'ya gidecek olması haklı olarak tepki topladı. Ak Parti Gemlik İlçe Teşkilatı olarak bunu duymamızın ardından çeşitli teşebbüslerde bulunduk, konuyu Ankara'ya ilettik. Milletvekilimiz İsmail Aydın da bu meseleyi yakından takip etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gemlik adına önemli bir meseleyi çözdük. Gemlik gibi nüfusu yüksek olan ve hızla büyüyen ilçenin, bu derece önemli hedefleri varken, Milli Emlak Servisi gibi pek çok vatandaşın işinin düştüğü servis, Gemlik'ten alınamazdı'' dedi.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise Milli Emlak Servisi'ne ihtiyaç duyulması halinde personel desteği verebileceklerini ifade etti.
(HT-MŞ)

26.04.2017 17:30:07 TSI
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