26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Biga'da kaza: 1 yaralı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:23
Biga'da kaza: 1 yaralı
Biga'da kaza: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde seyreden 23 yaşındaki B.O. idaresindeki plakasız motosiklete kimliği ve plakası belli olmayan bir araç çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü B.O., çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek başından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(TA-MŞ)

26.04.2017 17:31:34 TSI
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