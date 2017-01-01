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Bolu'da, İl İstihdam Kurulu toplandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:29
Bolu'da, İl İstihdam Kurulu toplandı
Bolu'da, İl İstihdam Kurulu toplandı

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1. Olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, Aralık 2016 tarihinden bu tarihe kadar 2 binin üzerinde yeni istihdam gerçekleştirildiğini ifade etti
2017 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1. Olağan Toplantısı Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Valilik Abant Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Konak, Bolu Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsmail Yalçın ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, "2017 yılının son toplantısından bugüne kadar ilimizdeki istihdam gelişmelerine yönelik konuları değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gündemimizde mevcut olan 4 madde var. Bu maddeleri birlikte değerlendireceğiz ve sonrasında da sizlerin görüşlerini alarak ilimiz istihdamının sorunlarını çözme yönünde irade sergileyeceğiz, çözüm önerileri üreterek de istihdama katkı sağlayacak hususları tek tek belirleyeceğiz" dedi.
Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, işbaşı eğitimleri kapsamında 600 kişinin programa katıldığını, 100 kişinin ise girişimcilik eğitimi aldığını ifade etti. Toplum Yararına Programı kapsamında ise bin kişinin değişik kurumlarda istihdam edildiğini ifade eden Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde de bu program kapsamda geçen yıldan başlayıp çalışmaya devam eden 200 kişinin olduğunu kaydetti.
Toplantıda açıklamaların ardından gündemde yer alan 4 madde görüşülüp karara bağlandı.
(FC-AY)

26.04.2017 17:37:12 TSI
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