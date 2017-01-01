YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Karakiraz Mahallesi'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Karakiraz Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Özerden'i Mahalle Muhtarı Recep Yılmaz, Karakiraz Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Köroğlu ve mahalle sakinleri karşıladı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Özerden, mahallelinin taleplerini dinledi.

Kapılarının herkese açık olduğunun altını çizen Özerden, "Hepinize kapımız sonuna kadar açık. Sizlerin dertlerine ortak olmak, mutluluklarınızı paylaşmak bizleri mutlu eder" dedi.

Karakiraz Mahalle Muhtarı Recep Yılmaz ise kendilerini mahallelerinden görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

(MB-SLH-Y)



26.04.2017 17:37:39 TSI

NNNN

