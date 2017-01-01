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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:29
Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu
Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Karakiraz Mahallesi'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Karakiraz Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Özerden'i Mahalle Muhtarı Recep Yılmaz, Karakiraz Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Köroğlu ve mahalle sakinleri karşıladı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Özerden, mahallelinin taleplerini dinledi.
Kapılarının herkese açık olduğunun altını çizen Özerden, "Hepinize kapımız sonuna kadar açık. Sizlerin dertlerine ortak olmak, mutluluklarınızı paylaşmak bizleri mutlu eder" dedi.
Karakiraz Mahalle Muhtarı Recep Yılmaz ise kendilerini mahallelerinden görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.
(MB-SLH-Y)

26.04.2017 17:37:39 TSI
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