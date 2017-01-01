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Rektör Uzun mazbatasını aldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, mazbatasını aldı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun'a rektörlük mazbatası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi. Saraç tebriklerini ileterek, Rektör Uzun'a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Mazbatasını alan Rektör Uzun ise "Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevinin şahsıma tevdi edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza ve çok değerli YÖK üyelerimize teşekkür ederek, saygılarımı sunuyorum" dedi.

(AY-AY)



26.04.2017 17:39:21 TSI

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