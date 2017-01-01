26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Uzun mazbatasını aldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:31
Rektör Uzun mazbatasını aldı
Rektör Uzun mazbatasını aldı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, mazbatasını aldı.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun'a rektörlük mazbatası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi. Saraç tebriklerini ileterek, Rektör Uzun'a yeni görevlerinde başarılar diledi.
Mazbatasını alan Rektör Uzun ise "Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile 18 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevinin şahsıma tevdi edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza ve çok değerli YÖK üyelerimize teşekkür ederek, saygılarımı sunuyorum" dedi.
(AY-AY)

26.04.2017 17:39:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bartın'da FETÖ davası
YEREL

BARTIN'DA FETÖ DAVASI
Rektör Uzun öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi
YEREL

REKTÖR UZUN ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar
YEREL

BARTIN'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARINDA KARAR
Kırıkkale'de gündem Ortadoğu
YEREL

KIRIKKALE'DE GÜNDEM ORTADOĞU
Bartın'da dünya aşı haftası etkinliği
YEREL

BARTIN'DA DÜNYA AŞI HAFTASI ETKİNLİĞİ
Buzağını otomobille veterinere götürdü
YEREL

BUZAĞINI OTOMOBİLLE VETERİNERE GÖTÜRDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı