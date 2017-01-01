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Salihli OSB, Nisan ayı toplantısı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nisan ayı yönetim kurulu toplantısında Salihli OSB 2. etap parselasyon planı ve uygulama projeleri değerlendirildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Nisan ayı yönetim kurulu toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Encümen Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Belediye Meclis Üyesi Basri Ersoy, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Akkaplan ve Bülent Tekeli ile OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı. İdari ve mali konuların görüşüldüğü toplantıda, Salihli OSB 2. etap parselasyon planı ve uygulama projeleri değerlendirilerek firmaların 2. etapta bulunan sanayi parselleri için yaptığı yer tahsis başvuruları ele alındı. Toplantı sonrası Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İli Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Hüdaverdi Sağlam ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Birlik Başkanı Sağlam, ziyaret anısı olarak Başkan Kayda'ya plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Manisa İli Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Hüdaverdi Sağlam ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

(BA-AY-Y)



26.04.2017 17:42:05 TSI

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