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Salihlili öğrenciler projelerini tanıttı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli'nin Adala Mahallesindeki Karataş Anadolu Lisesi öğrencileri, "Trafikte farkında ol, fark ettir" kampanyası ile trafikte genç fikirler yarışması için hazırladıkları projelerini tren yolu kenarında stant açarak tanıttı.

Trafikte Genç Fikirler yarışmasına katılmak için Salihli'nin Adala Mahallesindeki Karataş Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri, öğretmenleri Zeliha Erpehlivan öncülüğünde "Trafikte farkında ol, fark ettir" sloganı ile Trafikte bilinçli KAL ekibini kurdu. Ekip öğretmenleri Zeliha Erpehlivan öncülüğünde Beyza Ayer, Alime Bağlar, Cevdet Can Filiz, Serkan Süzük ve Sezer Tonç'dan oluşan ekip temsilcileri Gümüşçayı Tren İstasyon durağında stant açarak, hem projelerini tanıttı, hem de vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı. Vatandaşları trafikte daha dikkatli olmaları konusunda gerekli mesajı vermek istediklerini ifade eden ekip öğretmenleri Zeliha Erpehlivan, amaçlarının trafikte farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Salihli şehir merkezinden geçen demiryolunda bugüne kadar birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgu yapan Erpehlivan, öğrenciler tarafından halka broşür dağıtılarak, vatandaşları tren yolundan geçerken kuralları uymaya davet ettiklerini söyledi. Vatandaşların yanında sürücüleri de uyaran trafikte bilinçli kalanlar üyeleri adına Ekip Temsilcisi Beyza Ayer "Demiryolu geçişinde sürücüler, geçidin durumuna uygun hızla geçmeli, ışıklı veya sesli talimatın vereceği dur işaretlerine uymalı, taşıt yolu üzerine indirilmiş, veya indirilmekte olan bariyer varken geçide girmemelidir" dedi. Ayer, sürücülerin kontrolsüz demiryolu geçitlerinde ise geçide makul bir mesafede durmalarını, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmeleri konusunda uyardı.

(BA-AY-Y)



26.04.2017 17:46:05 TSI

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