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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de "Okuyorum, Aydınlık Bir Gelecek Kuruyorum" projesi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:50
Bingöl'de "Okuyorum, Aydınlık Bir Gelecek Kuruyorum" projesi
Bingöl'de "Okuyorum, Aydınlık Bir Gelecek Kuruyorum" projesi

(Fotoğraflı)

Sinan Atan
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de başlatılan "Okuyorum, Bingöl'de Aydınlık Bir Gelecek Kuruyorum" projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilere Vali Yavuz Selim Köşger çeşitli kitaplar hediye etti.
Vali Yavuz Selim Köşger, "Okuyorum, Bingöl'de Aydınlık Bir Gelecek Kuruyorum" projesi kapsamında, en fazla kitap okuyan Mevlana Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Tokuş, şube ve okul müdürleri de eşlik etti. Öğrencilerle tanışıp onlarla sohbet eden Vali Köşger, onlara proje kapsamında seçtikleri kitapları hediye etti.
Gelecek nesillerin bilinçli ve şuurlu olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Vali Köşger, "Her birinizin hedeflerine yürümenizi canı gönülden arzu ediyoruz. Özellikle kızlarımızın şuurlu olmaları, gelecekle ilgili tasavvurları olması, tasarıları olması, projeleri, beklentileri olması bizleri çok mutlu ediyor. Bir erkeği eğitirseniz bir kişiyi eğitmiş olursunuz ama bir kadını eğitirseniz bir toplumu, geleceği eğitmiş olursunuz. Dolayısıyla eğitimli olmanız, bilinçli olmanız, şuurlu olmanız, geleceğe iyi hazırlanıyor olmanız bizim açımızdan daha umut vericidir"dedi.
Her zaman kendilerine destek olmaya devam edeceklerini aktaran Vali Köşger, öğrencilere seçtikleri meslekleri en iyi şekilde ve severek yapmaları tavsiyesinde bulundu.
(SA-HİV-Y)

26.04.2017 17:58:37 TSI
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