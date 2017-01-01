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Kiraz'dan sosyal medyada referandum ile ilgili paylaşım yapan öğretmene tepki



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan'da görev yapan bir öğretmenin referandum sonuçları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'hayır' oyu verenleri vatan haini ilan ettiğini ileri sürerek, öğretmeni yaptığı paylaşımdan dolayı kınadı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.

Burada konuşan Kiraz, ilçede görev yapan bir öğretmenin referandum sonuçları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'hayır' oyu verenleri vatan haini ilan ettiğini iddia ederek, öğretmeni kınadı.

Kiraz, "Maalesef bugün gerçekten hepimizi üzen bir olay için Arguvan'dayız. Burada görev yapan bir öğretmen sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla referandumda 'hayır' oyu veren vatandaşları vatan haini olarak ilan ediyor. Bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların vergisi ile maaşını alan bir memurun kendi işini yapması gerekirken görevini bir tarafa bırakıp başka işler peşinde koşması gerçekten düşündürücü bir olay. Bu olayın Arguvan'da yaşanıyor olması da başka bir önem ifade ediyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Arguvan'da ayrım olmaz Arguvan'da herkes birdir. Arguvanlı siyasi tercihlerinden dolayı asla ve asla bir kişiyi, bir grubu, bir zümreyi veya bir kitleyi asla ve asla suçlamaz. Dolayısıyla bunun Arguvan'da yapılıyor olması üzüntümüzü derinleştiren noktalardan birisi. Biz CHP olarak 'Bu ülkede birliği bütünlüğü sağlamak zorundayız' dedik. 'Evete oy veren de 'hayır'a oy verende bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı' dedik. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır ve özgürce düşüncesini ifade edebilmelidir ve özgürce tartışabilmelidir, özgürce konuşabilmelidir ve hiç kimseyi 'evet'e oy verdi diye asla ve asla en ufak suçlamayla karşı karşıya bırakmadık. Aynı şekilde 'hayır' diyenleri de suçlama hakkı hiç kimsede yok. Hele hele bir devlet memurunun hiç yok. !Sen kim oluyorsun?' diye sormak lazım. Şimdi burada değerli kadınlarımız var bu kadınlarımızın hepsi 'hayır' oyu kullanmışlar hangisi vatan haini? Sen bu kadınlardan daha fazla mı vatanseversin? Asıl vatan hainliği insanları sandıklarda kullandığı oya göre bölmektir" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



26.04.2017 17:58:45 TSI

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