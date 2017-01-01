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Ağrısız bir toplum için hastane eczacılarına eğitim verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği tarafından hastanelerde görev yapan eczanelere Opioid ilaçlar ve Opiofobi konulu eğitim verildi.

Akılcı İlaç Kullanımı Birimi tarafından verilen eğitimde, Türkiye Bilimsel Ağrı Envanteri bilgisi paylaşılarak Türkiye'nin yüzde 65'i ağrı ile yaşadığı belirtildi. Eczacı Necmeddin Küçükaslan tarafından verilen eğitimde, "Kronik ağrı çok sayıda probleme yol açmakta olup dolaylı olarak halsizlik, bitkinlik, uyku bozuklukları, iştahsızlık, kilo kaybı, kabızlık, psikiyatrik sorunlar, hareketliliğin azalmasına bağlı eklem bozuklukları gibi durumlara neden olabilmektedir. Ayrıca her yıl dünyada kronik ağrıya bağlı olarak 700 milyon iş gücü ve 60 milyar dolar zarar oluşmaktadır" dedi.

Küçükaslan, "Ülkemizde de diğer dünya ülkelerine benzer olarak opioid kullanımı azdır. Opioid ilaçların yüksek bağımlılık potansiyeli, suistimal riski, bireysel-sosyal ve toplumsal sorunlar gözetildiğinde daha az tercih edilmektedir. Kronik ağrı durumunda hastaların bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurularak ilaç tedavisinin optimal düzeyde uygulanması ve ağrı kesici ilaçların bilimsel bir şekilde rotasyonu hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır" diye konuştu.

(AHM)



26.04.2017 17:59:16 TSI

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