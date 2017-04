YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın üniversitenin kuruluşunun 10'uncu yıl kutlama mesajı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayanladı.

Rektör Prof.Dr. İbrahim Taş, açıklamasında, bundan tam 10 yıl önce, köklerinin derinlerden gelen farklı ve güçlü 3 eğitim kurumunun belki de en genç filizlerinden aşılanarak toprakla buluşan genç ve umut dolu fidanlarla başlayan bir yolculuk olduğunu ifade etti. Taş, "O fidan toprakla ilk buluştuğunda derinlerdeki kökleri yeniden canlandı ve umutla, heyecanla gövdenin güçlenmesi, yepyeni dalların çevreye uzanması için elinden gelen her türlü gayreti göstermek adına uğraş verdi. Bu topraklar fidanı hemen kabul etti, daha önce yüzyıllarca dallarını dünyanın her noktasına uzatan çınar ağacı gibi bu genç ve taze fidan da toprak tarafından bakıldı ve korundu. Bugün geldiğimiz noktada bu genç fidan artık çevresine uzanmış dallarının her birinde farklı, farklı meyveleri yurdun dört bir yanına dağıtmaya ve oralara da bu genç ağacın kokusunu, tadını ama en önemlisi ruhunu ulaştırmaktadır" dedi.

"Üniversitemizi hak ettiği yere taşımaya gayret ettik"

Rektör Taş, açıklamasının devamında, 10 yıl içerisinde kendilerini bağrına basan Bilecik halkı ile birlikte küçük ama umut dolu eğitim yuvasında her türlü fiziksel eksikliklere rağmen tüm kadroyla inatla, umutla ve bu topraklara karşı olan borçlarının farkında olarak çalışmaya ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini hak ettiği yere taşımaya gayret ettiklerini belirterek şunları kaydetti;

"Elbette kat edilen yol hayalini kurduğumuz yolculuğun sadece kısa bir başlangıcı, ancak yine de bu kısacık süre içerisinde elde edilen kazanımlar bizim adımıza değerli ve takdire şayandır. Bu süreçte üniversitemizin kuruluşunda rol almış olan başta kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Azmi Özcan olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuzu gurur ve minnetle anıyoruz. Üniversitemizin kurulmasına ve gelişmesine katkı sağlayan dönemin valilerine, milletvekillerine, belediye başkanına ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizimle birlikte olan tüm Bilecik halkının her bir ferdine özellikle teşekkür etmek isteriz. Bizleri bağırlarına basan, öğrencilerimizi çocukları yerine koyan değerli Bilecik halkı bu anlamda üniversitemizin bugün geldiği noktada gizli kahramanlardır. Bu mutlu günümüzü kutlarken bu gayrette emeği geçen herkesi bizimle birlikte yeni yaşımızı kutlamaya Cumhuriyet Meydanına davet ediyoruz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bünyesinde yetişecek daha nice fidanlar için azimle çalışmaya devam edeceğimizi saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız."

