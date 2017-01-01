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Çocuk Akademisi Pelitözü Ortaokulunda etkinlik düzenledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisi üyelerinden oluşan heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında Pelitözü Ortaokulunda bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde, belediyecilik konularında ilk eğitimlerini Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan alan Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisi üyelerinden oluşan heyet, faaliyetleri kapsamında Pelitözü Ortaokulundaki arkadaşları ile bir araya geldi. Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu etkinliğe; Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hülya Eçen Çalışkan, İtfaiye Müdür Cengiz Toklucu, Zabıta Müdürü Erdem Tetik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve Veteriner Hekim Şenol Özgen, İtfaiye Amiri Macit Okyay, Muhtar Ahmet Aydın, Pelitözü Ortaokulu Müdürü Özcan Göktaş, Bilecik Belediyesi Çevre Mühendisi Gürkan Akkurt, öğrencileri ve aileleri katıldı.

Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Çocuk Akademisi Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, gerçekleştirdikleri aktivite hakkında bilgi vererek, ''Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisi olarak, Pelitözü Ortaokulumuzu ziyaret ederek, 23 Nisan Bayramı haftası kapsamında öğrencilerimizle bir araya geldik. Burada güzel aktivitelerde bulunduk. Çocuk Akademisinin öğrencileri, aynı zamanda Proje Okulumuz olan Pelitözü Ortaokulu öğrencilerinden oluşuyor. Belediye Başkanımız Sayın Selim Yağcı adına belediye birim müdürlerimiz programa katıldı. Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisi olarak, bu tür aktivitelerimiz devam edecek" dedi.

Konuşmanın ardından 23 Nisan Bayramı haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte haftanın anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı. Bilecik Belediyesi birim müdürleri, gerçekleştirilen aktivitede ayrıca, Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Fahri İtfaiyecilere, Fahri Zabıtalara ve Fahri Ekologlara ziyaretleri sırasında çeşitli hediyeler takdim ederek, fotoğraf çektirdi.

(CKT-DA-Y)



26.04.2017 18:02:08 TSI

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