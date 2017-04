YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı, projenin yapım çalışmasını yerinde inceldi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan birçok projenin yapım çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bener Yanar ile Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan'ın da bulunduğu incelemelerde çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeleri kapsamında Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı; şehrin dört bir köşesinde faaliyet gösterdiklerini belirterek," Şehrimize marka değeri kazandıran birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdik ve ilk günkü aşkla değer katacak projelerimizi de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çok kısa zaman içerisinde hizmete girecek olan yeni tesislerimizi ilgili başkan yardımcımız ve teknik ekibimiz ile incelemelerde bulunduk. Bilecikli hemşehrilerimize hizmet etmeye var gücümüzle devam ediyoruz. Bu süreçte çalışmalarımızda emeği geçen arkadaşlarıma, tüm personellerimize ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bilecik her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır" dedi.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, incelemeleri kapsamında Bilecik Belediyesi Şehirler arası Otobüs Terminali, Bilecik Belediyesi Modern Et Kesim Tesisi ve Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamını ziyaret etti. Yağcı, Modern Et Kesim Tesisindeki işleyiş hakkında Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan bilgi aldı.

26.04.2017 18:04:08 TSI

