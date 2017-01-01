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Savaştıkları toprakları 43 yıl sonra ziyaret ettiler



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kıbrıs gazileri, 1974 yılında savaştıkları toprakları 43 yıl sonra yeniden ziyaret etti.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Salihlili Gaziler, 43 yıl sonra anıları yaşamak ve savaştıkları toprakları görmek için KKTC'ye gitti. Salihli Belediyesi'nin destekleri ile yavru vatan Kıbrıs'a ziyaret eden gazilere Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, Belediye meclis üyeleri Yunus Candan, Gürol Ersoy, Hidayet Deniz ve Abidin Alpaslan eşlik etti. Beşparmak Dağlarını gezen Salihlili Gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaybettikleri silah arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Ziyaret kapsamında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından teslim edilen bir avuç vatan toprağı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın tarafından KKTC'de şehit düşen Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan'ın mezarına bırakıldı. 43 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Salihlili gaziler, 43 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderek savaştıkları toprakları yeniden görerek, anılarını tazeledi. Gaziler, desteklerinden olayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

(BA-AY-Y)



26.04.2017 18:06:48 TSI

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