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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Öğretmenlerin masa tenisi heyecanı son buldu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:11
Öğretmenlerin masa tenisi heyecanı son buldu
Öğretmenlerin masa tenisi heyecanı son buldu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde düzenlenen "Kurumlararası Masa Tenisi" karşılaşmalarında şampiyonluğu, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu aldı.
Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde düzenlenen "Kurumlararası Masa Tenisi" karşılaşmalarına 9 okuldan 37 öğretmen katıldı. 2 gün süren turnuva heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne oldu. Finalde, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu öğretmenleri, M. Kemal Çoşkunöz Mesleki ve Teknik Andolu Lisesi öğretmenlerini çekişmeli bir maçtan sonra yenerek şampiyon oldu. Turnuvada Özel Yönder Okulları ise üçüncülüğü elde etti.
Ödül törenine Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu katıldı.
Şenliğe katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Fırat Emiroğlu, şampiyonluğu alan öğretmenleri Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kutlayarak kupalarını verdi.
(MŞ)

26.04.2017 18:19:39 TSI
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