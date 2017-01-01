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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Büyükşehirden "Vay be" dedirtecek projeler

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:32
Büyükşehirden "Vay be" dedirtecek projeler
Büyükşehirden "Vay be" dedirtecek projeler
- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:
- "Gülsan Sanayi Sitesi yıkılıp yerine 'Selahattin Camisi'ni yapacağız"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2019 yılına kadar tüm ili kapsayacak olan ve "Vay be" dedirtecek yaklaşık 50 projenin tamamlanacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "2019 Samsun Vizyon Raporu"nu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis toplantısında iş adamları ile paylaştı. TSO Davut Altan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, meclis üyeleri, oda başkanları, iş adamları ve esnaflar katıldı.

"Oradaki esnaflar bizim canımız"
Samsun'da 19 Mayıs 1919 ruhuna yakışan yaklaşık 50 projenin, 2019 yılında tamamlanacağını açıklayan Başkan Yılmaz, "Bütün ilçelerimizin atık su arıtma tesisinin olması, bütün ilçelerimizin içme suyu sorununun çözülmüş halde olması ve büyük Samsun Müzesi projesi, 'vay be' dedirten projelerimiz arasındadır. Bunun yanında Gülsan Sanayi Sitesi'yle ilgili bir kamulaştırma sürecimiz var. Kamulaştırma süreçleri biraz uzun ince yol misali zaman alan süreçlerdir. Hukuki bir prosedürdür. İnşallah önümüzdeki 2 sene içerisinde, herkes kendi mülkiyetinin değerini bilecek ve biz ödeme sürecinde elimizden geldiği kadar yardımcı olarak oradaki esnafımızı asla mağdur etmeden bu işi çözeceğiz. Onların taşınma süreciyle ilgili konularda da yardımcı olacağız. Oradaki esnaflar bizim canımız. Biz onları asla yormadan işimizi göreceğiz. Burada yorulacak olan biziz. Çünkü sorumluluk bize ait. İnşallah bu süreci çok iyi yöneteceğiz. Bu alanı temizleyerek oraya bir Selahattin Camisi'ni kazandıracağız" dedi.
Raylı sistem konusuna da değinen Yılmaz, "Tramvay da 2018 yılının 10. ayına kadar üniversitemize çıkmış olacak. Böylece 38 kilometrelik Tekkeköy ilçesinden üniversitenin yurtlarına kadar giden bir hat bitmiş olacak. Bu belki de bir şehirde yapılabilecek en iddialı ve en büyük bir alt yapı ulaşım projesidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Site Camisi'nde değişiklikler yapılacak"
Ayrıca Başkan Yılmaz, Samsun'un göbeğinde bulunan Site Camisi'nde de yeni değişiklikler yapılacağını, bununla beraber il genelindeki tarihi evlerin restore edileceğini ve eğitim-öğretimi tam gün yapma yolunda adımlar atılacağını da sözlerine ekledi.
(ŞB-SLH-Y)

26.04.2017 18:41:15 TSI
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