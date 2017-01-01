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200 yıllık çeşme yenilendi



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler köyündeki 200 yıllık çeşmenin yenilendiği bildirildi.

Köy muhtarı Zühtü Erbay, çeşmenin 15 kişilik bir ekip tarafından 4 günlük çalışma tarafından yenilendiğini kaydetti.

Erbay, "Köyümüzde 1200 küçük baş, bin 500 büyükbaş hayvan var. Önümüzdeki yaz döneminde hayvanlarımız kırsalda beslenecek. Üretim ve hayvan sayımızı arttırma konusunda oldukça önemli olan çeşmelerimiz ve su kaynaklarımız konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda tarihi çırçır çeşmemizi hayvanlarımızın yararlanacağı şekilde geniş kapsamlı yaptık. Köyümüzden 3 traktör ve 4 gün boyunca 15 kişilik bir ekip çalışmasıyla bu hayır işimizi bitirdik.İsminin açıklanmasını istemeyen ve 5 bin TL yardımda bulunan hayır sever iş adamımıza ve köylülerimize teşekkür ediyorum" diye konşutu. (YD-EFE)



26.04.2017 18:49:55 TSI

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