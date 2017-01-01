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Kent Park sayesinde depreme dayanıksız binadan kurtuldular



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği Uşak Kent Park Projesi kapsamında, Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depreme dayanıksız binadan kurtuldu.

Uşak Belediyesi kentin imajını değiştirecek olan Kent Park Projesi kapsamında, Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yeni bir okul binası inşa edilmesinin önünü açtı. Fiziki anlamda ihtiyaca yanıt vermeyen eski binada eğitim gören Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni okul binasını kullanmaya başlayacak. Yeni okul binasına taşınmak için Uşak Belediyesi ekipleri de gerekli desteği sağlıyor. Yeni okul binasının temizliği ve malzemelerin taşınması noktasında destek verdiklerini kaydeden Başkan Nurullah Cahan, kent park projesiyle ilgili yoğun çalışmaya yaz döneminde başlayacaklarını ifade etti.

Projenin uygulanması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini aldıklarını ifade eden Başkan Cahan, "Projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hemşehrilerimize söz verdiği bizimde yakından takip ettiğimiz bir proje. Bu alanda 4-5 tane lisemiz var. Bugünde Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesimizi yeni yerine taşıyarak çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Taşınma işleminde Belediye olarak bizde burada olduk. Okulumuzdaki malzemeleri temizlik işlerinde görevli arkadaşlarımızla yeni binasına taşıdık. Gayet nezih ve konforlu bir şekilde tam takım düzeniyle yeni okulumuz öğrencilerimizin hizmetine hazır. Sırasıyla diğer okullarımızı da yeni binalarına taşıdıktan sonra Kent Park projemizin çalışmaları hız kazanacak ve şehrimiz yeni bir meydanına kavuşacak" dedi.

Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kula ise, yaklaşık olarak 15 gündür taşınma işlemlerinin devam ettiğini kaydetti. Kula, "Yaklaşık 15 gündür taşınma işlemlerimiz devam ediyor. Belediye Başkanımız, tüm ekibiyle birlikte bizim yanımızda durdu. Yeni okulumuzda derslik eksikliği vardı. 13 dersliğimizde Uşak Belediye Başkanımızın destekleri ile plan tadilatı yapılarak okulumuza kazandırıldı. Eski okulumuz deprem riski de taşıyordu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan depremde korkmuştuk. İnşallah 1-2 gün içerisinde yeni okulumuzda eğitim öğretimimize başlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Nurullah Cahan, taşınma işleminde emeği geçen personele ve okul idarecilerine tatlı ikramında bulundu.

(EÖ-MB-Y)



26.04.2017 18:51:49 TSI

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