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Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Korkmaz, Uşak Üniversitesine geri döndü

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:43
Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Korkmaz, Uşak Üniversitesine geri döndü
Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Korkmaz, Uşak Üniversitesine geri döndü

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Yaklaşık olarak 3 yıldır Uşak Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Erol Korkmaz, akademik çalışmalarını sürdürmek için çalışma hayatına Uşak Üniversitesinde devam edecek.
30 Mart 2014'te göreve gelen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın talebi üzerine, Uşak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinden istifa ederek, Belediye Başkan Yardımcılığına başlayan Erol Korkmaz, 3 yıl boyunca görev yaptı.
Belediyedeki farklı birimlerin yönetimini sağlayan Erol Korkmaz'a, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, çalışmalarından dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Uşak Belediyesinde verimli bir 3 yıl geçirdiğini dile getiren Erol Korkmaz, "Başkanımızla istişare ettik ve bundan sonra üniversitede kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada olmaktan ve sizlerle birlikte çalışmaktan ve şehrimize hizmet etmekten mutluyum. Bundan sonra da başkanımızla yan yana olmaya devam edeceğiz. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Üniversite ve Belediye Arasında Köprü Olacak
Erol Korkmaz'ın belediyede önemli hizmet ettiğini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, şöyle söyledi: "Gönül birlikteliğimiz devam edecek, biz bir aileyiz.Bu süreçte verdiği katkıdan dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlığımız ve birlikteliğimiz devam edecek. Üniversite ve belediye arasında hocamız önemli bir köprü olacaktır. Her iki tarafı da bilen arkadaşlarımızın bu tip kurumlarda yer alması artı bir değer. Rektör Vekilimizle de istişarelerimiz devam edecek. Erol Korkmaz'a belediyemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz."
Konuşmaların ardından plaket teslimi ve hatıra fotoğrafı çekildi.
(EÖ-MB-Y)

26.04.2017 18:52:28 TSI
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