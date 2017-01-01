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Ünye'de basın camiasının acı günü



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıllık gazeteci Şenay Tezel(44), yakalandığı kanser hastalığından hayatını kaybetti.

Gazeteci Şenay Tezel Alemdar için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Benim siyaset yaptığım Ünye'de olduğum dönem içerisinde çok yakinen tanıdığım, gerçekten hanımefendi kimliği ve kişiliğiyle hani gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır ya ast olan, o sadayı bırakmış olan kişilerden bir tanesiydi. Ben de eşine, ailesine ve Ünye basınına başsağlığı diliyorum" dedi.

Törende konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Kendisiyle yakinen çalışma fırsatım olmadı ancak basın ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla son derece anaç, sevecen, mesleğini iyi yapan, bir gazeteci arkadaşımızdı. Bugün burada toplanan kalabalıkta bunu teyit ediyor. Ben Şenay hanıma rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye Müftüsü Vedat Başsan sevenlerinden ve meslektaşlarından helallik alarak dua yaptı. Tezel'in cenazesi, 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığa defnedildi.

Törene ayrıca Ünye Garnizon Komutanı Ahmet Koçdemir, Ordu Valiliği Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ve 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Tüm İletişim Medya Federasyonu Genel Başkanı Şakir Gürel ile meslektaşları katıldı.

(HA-SLH-Y)



26.04.2017 18:52:43 TSI

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