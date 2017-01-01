YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak Üniversitesi'nde turizm paneli

Uşak Üniversitesi'nde turizm paneli



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Uşak İli Turizm Potansiyeli ve Turizmi Geliştirme Stratejileri" adlı panel düzenlendi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirilen "Uşak İli Turizm Potansiyeli ve Turizmi Geliştirme Stratejileri" adlı panele Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Vali Yardımcısı İsmail Gürsoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Savaş, Rektör Yardımcısı, Uşak Üniversitesi Kültür, Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Yılmaz, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran açılış konuşmasında; "İlkler şehri olan Uşak'ımıza, Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ilk etkinliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve turizm ile ilgili şehrimizi ön plana çıkartacak, Uşak'ın tanıtımına katkı sağlayacak, ilimizin ufkunu genişletecek olan bu ve benzeri faaliyetlerin devamından yanayız. Uşak Üniversitesi olarak Uşak'ın yararına olan her türlü çalışmada, kurum ve kuruluşlarımızla beraberiz. Valiliğimiz, Belediyemiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile Uşak hak ettiği yere gelecektir" dedi.

Panele katılan konuşmacılar, Uşak'ta Şehir Turizmi Nasıl Geliştirilir?, Uşak'ta Yakın Dönem Tarihi Eserler ve Mekânların Turizm Açısından Değeri, Uşak Arkeolojisi ve Turizm, Uşak'ta Doğal Sit Alanları ve Turizm Potansiyelleri, Uşak'ın Sanat Tarihi Değerleri ve Turizm, Uşak ilinde Termal Turizm Potansiyeli başlıklı konularda bilgi verdiler.

(EÖ-MB-Y)



26.04.2017 18:53:05 TSI

NNNN

