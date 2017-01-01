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Fatsa'da kırsalda yol çalışmaları



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi'nin ana yol olarak kullandığı Fatsa-Aybastı-Reşadiye yolundan başlayıp Yassıtaş Mahallesi Topul mevkisine kadar uzanan yolda başlatılan genişletme ve onarım çalışması devam ediyor.

Sefaköy Mahallesi Muhtarlığının talebini değerlendiren Fatsa Belediyesi Kırsal 2.Bölge Müdürlüğü ekipleri Fatsa-Aybastı-Reşadiye yolundan başlayıp Yassıtaş Mahallesi Topul mevkisine kadar uzanan yolda genişletme ve stabilize onarım çalışması yapacak.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan bu bölgede çalışmaların 1 ay önce başladığını ve 15 gün içerisinde sona ereceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlıklarımızdan yoğun bir şekilde yol açma, yol genişletme gibi talepler alıyoruz. Ekiplerimiz bu talepleri öncelik sırasına göre değerlendirerek yapmaya başlıyor. Bu yaz sezonunda gerek kırsalda gerekse de şehir merkezinde imarlı yollarımızda yoğun bir şekilde çalışma programımız var. Bu zamana kadar havaların çoğu zaman yağmurlu gitmesi işimizi biraz duraklattı ama bundan sonra daha hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Bu kapsamda Sefaköy Mahallemizin ana yol olarak kullandığı bu yolu bir an önce bitirerek işlerimize devam edeceğiz" dedi.

Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar ise mahallelerine yapılan çalışmadan dolayı Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.

(AA-SLH-Y)



26.04.2017 19:02:48 TSI

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