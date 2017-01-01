26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatsa'da kırsalda yol çalışmaları

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:54
Fatsa'da kırsalda yol çalışmaları
Fatsa'da kırsalda yol çalışmaları

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi'nin ana yol olarak kullandığı Fatsa-Aybastı-Reşadiye yolundan başlayıp Yassıtaş Mahallesi Topul mevkisine kadar uzanan yolda başlatılan genişletme ve onarım çalışması devam ediyor.
Sefaköy Mahallesi Muhtarlığının talebini değerlendiren Fatsa Belediyesi Kırsal 2.Bölge Müdürlüğü ekipleri Fatsa-Aybastı-Reşadiye yolundan başlayıp Yassıtaş Mahallesi Topul mevkisine kadar uzanan yolda genişletme ve stabilize onarım çalışması yapacak.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan bu bölgede çalışmaların 1 ay önce başladığını ve 15 gün içerisinde sona ereceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlıklarımızdan yoğun bir şekilde yol açma, yol genişletme gibi talepler alıyoruz. Ekiplerimiz bu talepleri öncelik sırasına göre değerlendirerek yapmaya başlıyor. Bu yaz sezonunda gerek kırsalda gerekse de şehir merkezinde imarlı yollarımızda yoğun bir şekilde çalışma programımız var. Bu zamana kadar havaların çoğu zaman yağmurlu gitmesi işimizi biraz duraklattı ama bundan sonra daha hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam edecek. Bu kapsamda Sefaköy Mahallemizin ana yol olarak kullandığı bu yolu bir an önce bitirerek işlerimize devam edeceğiz" dedi.
Sefaköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaynar ise mahallelerine yapılan çalışmadan dolayı Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.
(AA-SLH-Y)

26.04.2017 19:02:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ünye'de basın camiasının acı günü
YEREL

ÜNYE'DE BASIN CAMİASININ ACI GÜNÜ
Ordu'da çilekle istihdama katkı sağlanıyor
YEREL

ORDU'DA ÇİLEKLE İSTİHDAMA KATKI SAĞLANIYOR
Kaymakam Özerden vatandaşlarla buluştu
YEREL

KAYMAKAM ÖZERDEN VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Ordu'da 240 bin çilek fidesi dağıtıldı
YEREL

ORDU'DA 240 BİN ÇİLEK FİDESİ DAĞITILDI
Atinkaya: &quot;2019 yılına kadar tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz&quot;
YEREL

ATİNKAYA: "2019 YILINA KADAR TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYİ PLANLIYORUZ"
Ordu'da 1 Mayıs kutlamaları
YEREL

ORDU'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI
Altınordu'dan Şarkiye Mahallesi'ne neşter
YEREL

ALTINORDU'DAN ŞARKİYE MAHALLESİ'NE NEŞTER
Ünye'de &quot;İbiş'in Rüyası&quot; galası
YEREL

ÜNYE'DE "İBİŞ'İN RÜYASI" GALASI
Ordu'da FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU'DA FETÖ OPERASYONU

Ordu'da zirai don fındığı olumsuz etkiledi
YEREL

ORDU'DA ZİRAİ DON FINDIĞI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Çamlık Mesire Alanı yenileniyor
YEREL

ÇAMLIK MESİRE ALANI YENİLENİYOR
Ordu'da binalara estetik
YEREL

ORDU'DA BİNALARA ESTETİK
Görme engelli milli sporcudan başarı sözü
YEREL

GÖRME ENGELLİ MİLLİ SPORCUDAN BAŞARI SÖZÜ
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki binalara estetik görünüm
YEREL

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDAKİ BİNALARA ESTETİK GÖRÜNÜM
Kınalı kuzular vatan görevine
YEREL

KINALI KUZULAR VATAN GÖREVİNE
Ünye'de &quot;Toplumsal Cinsiyet&quot; konferansı
YEREL

ÜNYE'DE "TOPLUMSAL CİNSİYET" KONFERANSI
Altınordu'ya 'Yaşlı Yaşam Merkezi'
YEREL

ALTINORDU'YA 'YAŞLI YAŞAM MERKEZİ'
Başkan Kaya'dan Kabadüz'e doğalgaz müjdesi
YEREL

BAŞKAN KAYA'DAN KABADÜZ'E DOĞALGAZ MÜJDESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı