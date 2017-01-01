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Tümen komutanı hastaları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hacı Geyik

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Çukurca Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti.

Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut ve 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ile birlikte hastanede yatan hastaları ziyaret eden Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane Başhekimi Dahiliye Uzmanı Mehmet Kartaldan hastane ile ilgili bilgi alan Tokel, daha sonra hastaneden ayrıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



26.04.2017 19:23:20 TSI

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