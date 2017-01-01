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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Kuşadası'nda geri dönüşüm bilinci çalışması

27 Nisan 2017 Perşembe, 07:51
Kuşadası'nda geri dönüşüm bilinci çalışması
Kuşadası'nda geri dönüşüm bilinci çalışması

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Doğada uzun süre yok olmayan ve çevre kirliliğine neden olan ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek geri dönüşüm konusunda bilgilendiriliyor.
Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Özmüşler Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ve gönüllülerin desteği ile yaşama geçirilen bilinçlendirme çalışmaları için pilot bölge olarak belirlenen Ege Mahallesi'nde ziyaretler tamamlanırken, Bayraklıdede ve Türkmen mahallelerinde devam edecek. Çalışmalar kapsamında gönüllü ve uzmanlardan oluşan 8 kişilik ekipler, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hazırlanan broşürler yardımıyla ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının önemi hakkında bilgi vermeyi sürdürecek.
(ZH-MB-Y)

27.04.2017 08:00:24 TSI
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