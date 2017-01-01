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Sokak hayvanları aşılandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 08:20
Sokak hayvanları aşılandı
Sokak hayvanları aşılandı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesinin katkılarıyla ,Akçakoca DOHAYCAN Derneği tarafından belirli aralıklarla yaptığı sokak hayvanlarını aşılatma faaliyeti Seher Fedai Karabıyık parkında gerçekleştirdi.
Dernek üyesi ve gönüllülerden oluşan kalabalık bir toplulukla sabahın erken saatlerinde başlayan aşılama çalışması akşam saatlerine kadar sürerken, gün boyunca ilçe genelinde bulunan çok sayıda köpek de aşılandı.
Dohaycan dernek Başkanı Derya Çolpan yaptığı açıklamada ''Her yıl düzenli olarak yapılmasıyla artık geleneksel Aşı kampanyasına dönüşen bu etkinliğin sürdürülebilir olması, aldığımız yol açısından bizlere bir taraftan umut verirken, diğer taraftan hüzün veriyor. Çünkü, her yıl devam eden bu kampanyada ne beş yıl önce, ne bir yıl önce aramızda olan köpeklerin çoğu bugün hayatta değil. Kısırlaştır, aşılat, yerinde bırak yaşat anlayışıyla kısırlaştırdığımız, aşılattığımız ve şehrimizin insanları için güvenli kıldığımız sokak hayvanlarımızı koruyamadık. Oysa onları sizler için; insanlar kendilerini güvende hissetsinler diye kısırlaştırdık, üremelerini kontrol altına aldık ve aşılarını yaptırdık. Bizim sahip çıkıp, kısırlaştırdıklarımız kayboldukça, o bölgeye yeni köpekler geldi, Onları da kısırlaştırdık, aşılattık, onlar da kayboldu, boşalan yere yine yenileri geldi. Nüfus aslında hep aynı kaldı. Çünkü köpekler yaşadıkları alanı sahiplenirler ve yabancı köpekleri o alana sokmazlar. Yabancı köpekler o bölgedekiler alınınca oraya gelip yerleşirler. Kısırlaştırıp, aşılarını yaptırdığımız küpeli köpeklerimize hep birlikte sahip çıkalım. Bizlerin, sizlerin şikayetleri onların sonları olmasın. Aşılı ve küpeli köpekler sizlere zarar vermezler. Köpek fobisi olanları da anlıyor ve fobilerini yenene kadar uzaklarından sakince geçmelerini tavsiye ediyoruz. Şikayetiniz onların ölümü olmasın. Sizlerin vicdanına sesleniyoruz. Allah'ın yarattığı bu dilsiz canlara merhamet ediniz. Bugün Belediye Veterinerimiz Ufuk Göktaş'ın özverili çalışmasıyla aşılanan köpeklerimizi önümüzdeki yıl aramızda görmeyi çok istiyoruz. Onların semtimizin sakinleridir. Lütfen onları koruyalım, kollayalım. Onlara zarar verenleri ilgili yerlere şikayet edelim" diye konuştu.
(TT-AY)

27.04.2017 08:28:59 TSI
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