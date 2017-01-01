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Öğrencilere Kemah-Kemaliye tarih ve tabiat gezisi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı Erzincan Kız Yurdu öğrencileri Kemah-Kemaliye doğa ve tarih gezisine çıktılar.

Erzincan Yurt Müdürlüğü'nün düzenlediği gezide başka illerden Erzincan'a gelen öğrencilerin Erzincan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmeleri ve tanımaları sağlanarak farkındalık oluşturuldu. Öğrenimleri süresince Erzincan İl Merkezi dışında kalan tabiat ve tarihi güzellikleri görme fırsatı bulamayan öğrencilere bu imkanı sunan KYK İl Müdürlüğü kız ve erkek yurtlarındaki öğrencileri Erzincan'la tanıştırmaya ve kaynaştırmaya yönelik bir adım daha attı. KYK Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm yurt müdürlüklerindeki öğrencilerin bu gezilere katılmaları sağlanarak en azından hatıralarında güzel bir il bırakılmak isteniyor.

Geziyle ilgili olarak bir açıklama yapan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek öğrencilerin kendilerini yaşadıkları şehre ait hissedebilmelerinin, maddi ve manevi kültürlerini yakından görmeleriyle; fauna ve florasıyla iç içe olmalarıyla sağlanabileceğini belirterek "Erzincan'ın merkezindeki ve çevresindeki doğal güzellikleri, manevi mimarları, zengin kültürü, şehrimizde yüksek öğrenim hayatları boyunca misafir ettiğimiz gençlerimize anlatmak, aktarmak ve tanıtmak bizim bir diğer asli görevimiz olmalıdır. Bizler Erzincan'ımıza karşı bu sorumluluğu ve bilinci taşımakla da mükellefiz" dedi. Sarıçiçek diğer ilçelere de geziler düzenleneceğini ifade etti.

Gezinin birinci bölümüne Sultan Melik Türbesi'nde kahvaltıyla başlayan öğrenciler Kemah Öğretmen Evi Müdürü Orhan Çukadar rehberliğinde şehir merkezindeki Tanassur Vadisi gezerek kanyonda doğa yürüyüşü yaptılar. Ardından Gülabibey Camii, Kemah Hamamı ve Kemah Kalesini gezen öğrenciler hayranlıklarını gizleyemediler. Bol bol fotoğraf çeken öğrenciler daha sonra , Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsettiği,lezzetli ve şifalı Kemah Tuzu'nun çıkarılıp rafine edildiği Kömür Tuzlası'nı gezdiler.

Gezinin diğer bölümünde ise İliç Baraj Gölünü, Bağıştaş Tren İstasyonu ile Asma Köprü'yü gezen öğrenciler Kemaliye Kırkgöz'de öğle yemeği yediler. Ardından adeta bir doğal film platosunu andıran Kemaliye'yi gezmeye başlayan öğrencilerin ilk durağı Ahmet Kutsi Tecer'in "Orda bir köy var, uzakta" dediği kendine has dokusuyla ve dinginliğiyle ünlü Apçağa Köyü oldu. Burada Ahmet Kutsi Tecer Kültür Merkezi'ni, fırınını, tarihi camisini, Kaya Başını, otantik evlerini ve sokaklarını gezen öğrenciler, Kadıgölü,Dörtyol Ağzı Camii, Orta Cami,Taşdibi Camii, Zincirli Kaya ve Mani Yolu'na gittiler. Değirmen,Lökhane ve Tarihi Eğin Çarşısı'nı gezip alışveriş yapan öğrenciler buradan Taşyol ve Karanlık Kanyona götürüldüler. Kanyonda dağ keçilerini doğal ortamlarında izleyen gençler oldukça heyecanlandılar.

Geziyle ilgili duygularını dile getiren Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencilerinden Senem Korkmaz bu fırsatı sunduğu için KYK'na teşekkür ettiğini, üç yıldır öğrencisi olduğu Erzincan'da bu kadar doğal güzellik ve tarihi eser olduğuna şaşırdığını söyledi. Öğrencilerden Ruken T. Pınar bir çok filmde izlemiş olduğu Kemaliye'nin gerçekte de harika olduğunu belirterek "Bize bu imkanı sunan, bu güzelliklerle buluşturan il müdürlüğümüze ve yurt müdüremize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

(FG-AA-Y)



27.04.2017 09:01:22 TSI

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