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Müftü Karabayır'dan Liseli Gençlere Konferans



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde konferans verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Okul Müdürü Bahadır Sazlı, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı konferansta Müftü Karabayır; "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Müftü Karabayır konuşmasında; "Yirmi birinci asır (milenyum çağı), bir manada huzur ve saadet asrı kabul edilmektedir. Fakat maalesef, asrın daha henüz birinci basamağında, insanları huzursuz eden ve dehşete düşüren baş döndürücü hadiseler meydana geldi. Dünya çapında insanlar paniğe kapıldılar. Diğer yandan insanlar, fakirlik ve sefâlet içerisinde yaşamakta, birçok devlet iç karışıklıklara sahne olmakta, hırsızlıklar artmakta, gayr-ı meşru (kanun dışı) suçlar işlenmektedir. İşte bütün bu hadiselerin temelinde yatan en etken ve birincil neden, insanlardaki emniyet ve güvenin, huzur ve barışın kaybolması, merhamet ve şefkat duygusunun yok olması ve itaatsizliğin ortaya çıkmasıdır.

Huzurlu olma ve güvenli bir ortamda, dünyada yaşama isteği; her insanda var olan fıtrî bir duygudur. Emânete riayet duygusunun öldüğü, insanların birbirine güveninin kalmadığı bir toplumda huzur içinde yaşamaktan söz edilemez. Emniyet ve asayişin olmadığı toplumların bulunduğu memleketler dahi, emîn olmayan beldelerdir. Zira bir yerin emîn olması, orada insanların güvende olmasına bağlıdır.

Tarih boyunca insanların ahlâki çöküntüye düştüğü, emniyet ve âsâyişin bozulduğu, güçlünün zayıfı ezdiği, her türlü zulüm ve haksızlıkların ayyuka çıktığı dönemlerde insanlığı, içine düştüğü böyle buhranlardan kurtarmak için, Allah (c.c.) tarafından emîn olan, kendine güvenilen ve insanlar içinde emniyeti, âsâyişi temin ve tesis edecek olan peygamberler gönderilmiştir.

Milattan sonra beş yüz küsur sene geçmiş, bu zaman zarfında Hz. İsa'nın getirdiği hak din tahrif edilmiş, insanlar hak, adalet ve doğruluktan ayrılmış, büyük bir zulüm ve haksızlık içerisine düşmüşlerdir. Bu asırda insanlar vahşet dönemini yaşamaktaydı, kadınların hiçbir değeri yoktu, kız çocukları diri diri toprağa gömülmekteydi, kabile savaşları yüzlerce yıl süren bir serüvenle devam etmekteydi. Haklı olan değil, kuvvetli olan üstündü. Köleler, çarşı pazarda hayvan gibi alınıp satılmaktaydı. Buna benzer daha nice zulümler hız kesmeden sürmekteydi. Nihayet Rabbimiz, insanları içine düştükleri buhrân ve bunalımlardan çıkarmak üzere bir peygamber daha gönderdi ki, o da düşmanların dahi emniyet ve güven konusunda kendisinde şüphe etmediği, b ütün beşeriyyete peygamber olarak gönderilen kutlu Nebi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'di.

O Nebiyy-i Zîşân (s.a.v.) Allah'tan (c.c.) aldığı ilâhî mesajla, öncelikle vahyi kendi hayatında tatbik ederek ortaya koyduğu sünnet-i seniyyesi ile bütün insanlığa huzur ve mutluluğun kaynağı olan iman ve emniyeti tesis etti. O (s.a.v.), getirdiği dini önce kendisi yaşamakla âleme örnek oldu.

"Andolsun size bir Peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız onu incitir ve üzer. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe Suresi, 128)

"Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resûlullâh (Allah'ın Elçisi) en güzel örnektir." (Ahzâb Suresi, 21)

Yüce Allah elçisini en güzel yaratılış ve ahlâkî vasıflarla donatmış, onun bu üstün ahlâkını; "Gerçekten sen, pek yüce bir ahlâka sahipsin!" (Kalem, 4) ifadesiyle insanlığa duyurmuştur.

Onun yolundan giden gerçek mü'minler de emniyetin birer teminatçısı oldular. Aradan on dört asır geçmesine rağmen, hâlâ tazeliğini koruyan İslâmın telkin ettiği emniyet ve âsâyiş düsturları, emânete riâyet meseleleri iyi anlaşılır ve yaşanırsa, yine gerçek mü'minler huzur ve mutluluğun teminatçısı olacaklar, gerçek milenyumu ve mutluluğu da insanlara bir kez daha göstereceklerdir" görüşlerine yer verdi.

Konferansın tamamlanmasının ardından, "Liselerarası Bilgi Yarışması"nda dereceye giren okul öğrencilerine ödüllerini verdi. Ayrıca, konferans esnasında sorularına doğru cevaplar veren öğrencilere altın ödülü verdi.

(FG-



27.04.2017 09:01:39 TSI

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