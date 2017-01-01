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Haydar Aliyev Lisesi yöneticilerinden Asimder'e ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 08:54
Haydar Aliyev Lisesi yöneticilerinden Asimder'e ziyaret
Haydar Aliyev Lisesi yöneticilerinden Asimder'e ziyaret

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi yöneticileri, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğini (ASİMDER) ziyaret etti.
Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi Okul Müdürü Hikmet Ulaş, Müdür Başyardımcısı Yakup Anuk ve müdür yardımcısı Ali Çetin ile birlikte Asimder'i ziyaret ederek çalışmalarını takip ve taktir ettiklerini belirtti.
Okul müdürü Hikmet Ulaş, Sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye'yi karalama çalışmaları olduğunu ve bu konuda derneğin yapmış olduğu çalışmalara destek olacaklarını ifade etti. Ulaş, "Okulumuz Türk dünyası olmakla birlikte Azerbaycan tarihine ismini önemle yazdıran rahmetli Haydar Aliyev'in ismi verilmiştir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve Iğdır'ın başarılı öğrencilerin eğitim aldığı okulumuz Azerbaycan'daki okullarla kardeş okul olmuş ve rahmetli Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' sözüyle hareket ederek ilişkilerimizi hep Sıcak tutmuşuzdur. Derneğinizin de Azerbaycan'ın Ermeniler tarafından işgal edilmiş toprakları olan Karabağ için ve kültürünün tanınması yönünde vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı ziyaret etmeyi uygun gördük. Birlikte hareket etmek adına önümüzdeki Mayıs ayının 10'un da rahmetli Haydar Aliyev'ın 94. doğum yıldönümü münasebetiyle ortaklaşa program yapma düşüncemiz bulunmaktadır. Bu programda sizleri de aramızda görmekten memnun oluruz" dedi.
Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, "ziyaretiniz bizleri çok memnun etmiştir. Bizler ancak el ele verirsek ülkemiz ve milletimiz üzerinde karalama politikası yürüten Ermeni lobisinin üstesinden gelebiliriz. Okulunuza verilen isim Türk dünyasına ve Azerbaycan tarihine yaptığı önemli işlerden dolayı gururla yazdıran ve bu çalışmalarından dolayı Azerbaycan Cumhuriyetinin Ummi Milli Lideri unvanı alan merhum Haydar Aliyev'in ismidir. Okulunuzda okumakta olan öğrenci gençlerimizin okullarına ismi verilmiş bu liderin kim olduğu ve neler yaptığını bilmeliler. Onun için Mayıs ayı içinde yapacağınız faaliyeti Azerbaycan Kars Başkonsolosu, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) ve Asimder Genel Merkezi olarak okulunuzla ortak katkı sunmaya hazırız. Bu nazik ziyaretinizden dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürü Hikmet Ulaş'a Türkiye-Azerbaycan bayrakları, dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamlarını içeren tarih kitapları hediye etti.
(ET-AA-Y)

27.04.2017 09:02:28 TSI
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