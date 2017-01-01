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Iğdır'da sigara ve akaryakıt kaçakçılığı



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 2 bin 590 paket kaçak sigara ile 6 bin 987 litre akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 bin 987 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(ET-AA-Y)



27.04.2017 09:02:49 TSI

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