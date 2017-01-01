Iğdır'da sigara ve akaryakıt kaçakçılığı
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 2 bin 590 paket kaçak sigara ile 6 bin 987 litre akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ile 6 bin 987 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(ET-AA-Y)
27.04.2017 09:02:49 TSI
NNNN