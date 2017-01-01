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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 6 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak', bir şüpheli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

(ET-AA-Y)



27.04.2017 09:03:37 TSI

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