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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Yıkım çalışması sırasında bina çöktü

27 Nisan 2017 Perşembe, 08:56
Yıkım çalışması sırasında bina çöktü
Yıkım çalışması sırasında bina çöktü

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, 6 katlı bir binanın yıkım çalışması yapılırken çökme meydana geldi.
Iğdır Valiliği arkasında bulunan bir binanın yıkım çalışmasının sürdüğü esnada, büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Çökmenin etkisi ile caddeyi beyaz toz bulutu kaplarken ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar sağa sola kaçışmaya başladı. 6 katlı binanın her iki yanında bulunan binaların yıkım esnasında zarar gördüğü gözlerden kaçmazken, arka cephede bulunan diğer bir binanın üzerine çökmesi görenleri korkuttu.
Alican Açkan isimli vatandaş, binanın hiçbir önlem alınmadan bu şekilde yıkılmasına tepki gösterdi. Açkan, "vatandaşın can ve mal güvenliği hiçe sayılıyor. Can o kadar önemli değilmiş demek. Adam bir önlem almadan inşaat yıkıyor. Yetkililer bu duruma bir an önce bir çözüm bulmaları lazım. Belediye ve Valilik bu duruma hemen müdahale etmeleri lazım. Burada oturuyorduk ve aniden büyük bir gürültü ile bir çökme oldu. Burada bir vatandaş ölseydi hiç kimsenin de umrunda olmazdı. Ama insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.
(ET-AA-Y)

27.04.2017 09:04:23 TSI
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