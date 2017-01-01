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Pizza yerken unuttuğu çantası paniğe sebep oldu



(Fotoğraflı)



Hasan Yalçın

BURSA (İHA) - Bursa'da, pizza yemeye giden bir vatandaşın unuttuğu çanta paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi eski Erikli lambalarında pizza yemeğe giden bir vatandaş, aracından inerken düşürdüğü çantası, bomba paniğine sebep oldu. Araçların bulunduğu bir bölgede çantayı gören vatandaşlar kısa süre içinde polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede çantanın bulunduğu yere şerit çekerek güvenliği sağladı. Bu esnada çantasını unutan vatandaş, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi ve çevredekiler rahat bir nefes aldı.

(SD-MŞ)



27.04.2017 09:04:56 TSI

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